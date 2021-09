Đẹp hơn mỹ phẩm

Trước khi ra khỏi nhà tham dự hội hè, không quên tắm hai bàn bàn chân luân phiên trong hai chậu nước – nóng vừa phải và nước lạnh.

Trường hợp làm việc thời gian dài với tư thế ngồi bàn giấy hoặc đứng, thi thoảng nhớ xoay và cử động hai bàn chân.

Sự tỏa sáng những cảm xúc tích cực, ánh mắt long lanh, cặp môi chín mọng gợi tình, làn da săn mịn, đôi bàn tay, bàn chân nõn nà, mái tóc óng mượt hợp gương mặt, trang phục tôn tạo dáng và phong cách độc đáo, ấn tượng... Đó là những thứ trang điểm cho bạn đẹp hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào.

Tạo dángngười mẫu

Gắng nhấn mạnh những nét vượt trội tạo dáng của bản thân với sự trợ giúp của mầu sắc, mẫu trang phục, thí dụ chiếc cổ áo đẹp – trên cổ bao giờ cũng thường trực sản phẩm trang điểm nào đó (dây chuyền, chuỗi hạt, cổ áo độc đáo).

Sử dụng các thành phần cấu tạo trang phục (áo, quần/váy, mũ, túi xách, giầy…) theo gam mầu hài hòa, bắt mắt.

Để mắt thích đáng đến đồ lót – chính thành phần "trang phục mini" thường ít được quan tâm này từ lâu đã đóng vai trò cải thiện đáng kể hình thể.



