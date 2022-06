Đen Vâu tung teaser MV mới, sĩ tử 2k4 cầu 'trúng đề' thi lớp 10

Gây ấn tượng từ cách đặt tiêu đề, đến nội dung đoạn teaser thì Đen Vâu cũng đã khiến netizen vô cùng thích thú khi khoe được những cảnh quay cực đẹp ở sông hồ của Việt Nam.

Xuất hiện ở những giây cuối cùng của đoạn teaser, Đen Vâu cô độc đứng trơ trọi một mình, hai tay giơ cao tấm bảng: "Ai muốn nghe không"?

Và dĩ nhiên,theo thói quen thì dân mạng lạ tràn vào miệt mài soi đủ 7749 chi tiết để tìm ra loạt "hint" liên quan đến đề thi Văn THPT Quốc Gia năm nay.