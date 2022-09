Đen Vâu trở về rap love, comeback lần thứ 4 trong năm

Ngày 10/9, Đen Vâu khiến người hâm mộ hào hứng khi chính thức thông báo trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gây ấn tượng bởi tựa đề bản rap lạ tai - Diễn Viên Tồi, Đen còn tung luôn teaser độc đáo, quay cận vào khuôn mặt của nam rapper với chi tiết mắt, trong ánh sáng mờ ảo.

Your browser does not support the video tag.

Đồng thời, Đen cũng hé lộ một đoạn rap không nhạc và bỏ ngỏ câu cuối cùng khiến khán giả tò mò hơn về Diễn Viên Tồi: “Lúc em nhìn anh anh chợt rơi vào trầm tư. Anh đâu có muốn mình chần chừ. Con tim bị trói nên gầm gừ. Đám mây chiều nay không là mây của chiều qua. Anh chỉ muốn nói một điều là, hai chấm, xuống dòng”