Đen Vâu nhận giải Tình nguyện quốc gia: 'Hãy đóng góp cho xã hội nhiều hơn'

Rapper sinh năm 1989 khiêm tốn cho rằng những gì anh làm được rất nhỏ bé so với những đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng. Anh nói may mắn khi có sự chung tay của nhiều khán giả trong hành trình xây dựng quỹ tài trợ bữa ăn cho hàng ngàn học sinh vùng cao.

"Tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà nhiều bạn trẻ đều thấy rằng chúng ta may mắn được sống trong xã hội hòa bình, ổn định, được tạo điều kiện để thoải mái phát triển bản thân. Với sự may mắn đó, chúng ta được tự do lan tỏa, kiếm sống, vậy hãy cố gắng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội", Đen Vâu đưa ra quan điểm.

Đen Vâu cùng 9 cá nhân được trao bằng khen vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng (Ảnh: Nam Anh).

Nam ca sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết đến đông đảo mọi người (Ảnh: Nam Anh).

Được biết, doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc Nấu ăn cho em được Đen Vâu chuyển đến các đơn vị, trung tâm hỗ trợ cho trẻ em vùng cao được tiếp cận giáo dục. Tính tới cuối năm 2023, số tiền này đã lên tới hơn 1 tỷ đồng để tài trợ bữa ăn dinh dưỡng, giúp 30.000 học sinh vùng cao được nhận nuôi cơm bán trú.

Nam rapper cũng đã tài trợ 690 triệu đồng xây dựng 2 điểm trường ở các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Ngoài ra, số tiền thu được từ sản phẩm âm nhạc cũng được nghệ sĩ trích ra cho chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2024" của Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TPHCM, tài trợ xe đưa 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.