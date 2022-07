Đen Vâu được 'tháp tùng' với số vệ sĩ ít ỏi, dân mạng réo: 'Học Binz gấp'

Tùy từng sự kiện, tùy từng hoàn cảnh xuất hiện và tùy vào độ hot của nghệ sĩ mà số lượng vệ sĩ có thể ít hoặc nhiều.

Cũng có nhiều trường hợp bị chỉ trích vì sử dụng quá nhiều vệ sĩ như một hành động phô trương nhưng không ít người lại được khen trông như minh tinh Hollywood khi giữa dàn vệ sĩ diện vest đen “chuẩn man”.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Đen Vâu bước xuống chiếc "xế hộp" nhưng số lượng bảo vệ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo đó, số lượng an ninh đang "tháp tùng" Đen Vâu khi đi diễn rất ít khiến netizen khá bất ngờ.