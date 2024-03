Đến thăm ngôi làng trường thọ, 80 tuổi vẫn là 'thanh niên'

Nhật Bản luôn là điểm đến yêu thích của du khách Singapore và Okinawa trở lại thành tâm điểm chú ý sau loạt phim Live To 100: Secrets Of The Blue Zones (2023) của Netflix, giới thiệu đây là khu vực có mật độ dân cao hơn mức độ trung bình, tuổi thọ cao.

Ogimi, một ngôi làng có 3.000 dân dân, có hơn 20 người sống trên trăm tuổi, một tỷ lệ ấn tượng tạo nơi đây được mệnh danh là “ngôi làng trường thọ”.

Ông Fumimaru Osaki, giám đốc du lịch của Ogimi, nói: “Không phải ai ở đây cũng cố gắng sống lâu hơn. Nhưng bằng cách làm những công việc hàng ngày như trồng trọt và sống gần gũi với thiên nhiên, cuối cùng họ vẫn duy trì được sự năng động và độc lập.”

Ông cho biết thêm, nhịp sống dễ dàng trên các hòn đảo cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.

Dù bạn ở đâu, bạn sẽ không bao giờ rời xa một trong vô số trang trại rải rác trên các hòn đảo hoặc bãi biển dọc theo bờ biển của chúng. Những ngọn đồi cao ở trong tầm mắt và ngay cả Naha – thủ phủ tỉnh Okinawa – cũng có cảm giác giống một thị trấn lớn hơn là một thành phố.

Các bãi biển ở khắp mọi nơi ở Okinawa. ẢNH: LESLIE KOH

Heart Rock - một khối đá tự nhiên có hình dạng kỳ lạ, nằm ngay phía bắc Kouri, đã giúp mang lại cho hòn đảo ngọc lãng mạn. ẢNH: LESLIE KOH