Đến thăm Hobbit, nơi tuyển nữ Việt Nam có trận chiến cuối cùng ở World Cup nữ 2023

Nelson Tasman: Vùng nhiều nắng nhất của New Zealand, Nelson Tasman , đã cung cấp bối cảnh cho một số địa điểm trong The Hobbit: An Unexpected Journey. Các địa điểm chính xác được quay tại khu đất của tư nhân, du khách có thể cảm nhận tốt về những địa điểm này bằng một chuyến cưỡi ngựa. Sau đó đi xe qua vùng đất nông nghiệp để đến vách đá dựng đứng ấn tượng, nơi có tầm nhìn ngoạn mục ra bờ biển trên Vịnh Golden.

Queenstown: Một trong những địa điểm kỳ diệu nhất trong The Hobbit: An Unexpected Journey; Earnslaw Burn là một sông băng đã tạo ra một số thác nước đổ xuống một mặt đá lớn.

Sông Pelorus, Marlborough: Peter Jackson đã chọn sông Pelorus để quay cảnh người lùn trong thùng xuất hiện trong The Hobbit: The Desolation of Smaug. Tại đây, những người lùn được quay cảnh trôi nổi trong những chiếc thùng khổng lồ xuôi dòng sông. Stephen Hunter, người đóng vai người lùn Bombur, gọi trải nghiệm này là "ngày yêu thích của tôi trên phim trường".

Công viên quốc gia Fiordland: Cả bộ ba phim The Hobbit và The Lord of the Rings đều sử dụng Công viên Quốc gia Fiordland hùng vĩ để thực hiện những cảnh quay hoành tráng. Cảnh chạy trốn khỏi những ngọn núi trên lưng những con đại bàng trong The Hobbit: An Unexpected Journey cũng được quay ở đây. Du khách có thể trải nghiệm những vịnh tuyệt đẹp và những thác nước ngoạn mục với một chuyến bay trực thăng hoặc du thuyền.

Đồng cỏ của Te Anau Downs cung cấp bối cảnh cho các cảnh rượt đuổi, trong khi Mararoa Saddle trở thành vùng đất hoang dã mà Thorin dẫn dắt những người lùn đi qua.

Hồ Pukaki: Hồ Pukaki tuyệt đẹp được chọn làm địa điểm cho Laketown trong The Hobbit: The Desolation of Smaug. Các hồ băng đổ vào hồ Pukaki tạo cho nước có màu xanh rực rỡ. Hồ cũng là địa điểm câu cá, đi bộ và đi xe đạp yêu thích, trong khi Mt Cook phủ đầy tuyết nhìn ra hồ luôn tấp nập người trượt tuyết trong những tháng mùa đông.

Trạm Braemar tại Hồ Pukaki đã được sử dụng trong The Hobbit: An Unexpected Journey để khắc họa những cảnh quay hoành tráng trong phim.