Đèn sưởi trong nhà tắm đột ngột bốc cháy, phát nổ: Lời cảnh báo cho nhiều gia đình vào mùa đông

Đèn sưởi nên lắp cao hơn hẳn, cách xa so với vòi hoa sen để tránh nước bắn vào thiết bị (Ảnh minh họa)

Vị trí lắp đặt đèn sưởi cũng rất quan trọng. Nếu là đèn gắn tường, không nên đặt quá cao, sát với trần nhà, hoặc quá thấp, sát với sàn nhà. Nhiều thợ kỹ thuật cho biết, vị trí lý tưởng dành cho việc lắp đèn sưởi là cao khoảng 1,8 - 2m, cao hơn vòi hoa sen. Đây là khoảng cách an toàn nhất, giúp thiết bị phát huy tối đa công suất, đồng thời hạn chế tối đa việc bị nước bắn vào. Gần đèn sưởi không được đặt các vật dụng khác, đặc biệt là vật dụng dễ bắt lửa, dễ cháy như quần áo. Giải thích cho vấn đề này, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội phân tích với An Ninh Thủ Đô: “Đèn sưởi là vật phát nóng sinh nhiệt độ cao, có thể làm cháy các vật dụng để sát nó".

Tiếp đến là vấn đề nguồn gốc xuất xứ của thiết bị. Khi chọn mua, người dùng phải kiểm tra kỹ thương hiệu sản xuất hay phân phối thiết bị, lựa chọn những cái tên uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng. Không nên mang tâm lý "ham rẻ", từ đó mua phải những thiết bị đèn sưởi kém chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Chúng thường có giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng, nhưng có thể đã bị thay đổi các kết cấu an toàn làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập cháy cao hơn, tuổi thọ cũng ngắn hơn.



Ngay khi chọn mua thiết bị, người dùng cần xem xét kỹ về nguồn gốc xuất xứ, các tiêu chuẩn chất lượng ăn toàn khác... (Ảnh minh họa)

Bên cạnh thương hiệu, người dùng cũng có thể nhìn vào một chi tiết trên thiết bị để chọn được loại đèn sưởi chất lượng. Đó là sản phẩm có dán tem hợp quy (CR). Việc dán tem thể hiện đây là sản phẩm đã được kiểm định an toàn về chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Trong trường hợp đèn sưởi nhà tắm của gia đình gặp phải một số dấu hiệu như đèn chập chờn lúc bật lúc tắt, nhấp nháy bất thường, đèn xuất hiện mùi khét hay đèn có tiếng động lạ như bụp hay phát tiếng ò è, người dùng cần ngưng sử dụng ngay và gọi thợ kỹ thuật tới kiểm tra kịp thời.

Theo Đời Sống Pháp Luật