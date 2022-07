Đến Sa Pa ăn món nướng

Cá tầm vốn là loài sống ở môi trường nước lạnh, vì thế, ở Sa Pa, người ta nuôi khá nhiều và cá tầm được nuôi lớn ở đây cũng cho thịt rất ngon. Lẩu cá tầm Sa Pa có giá từ 400 - 500 nghìn đồng cho bốn người ăn, đặc biệt, món rau ăn kèm là rau rừng như rau cải mèo, đọt su hào, bắp sú, củ su su còn non xanh xắt miếng, vài loại nấm rừng cùng với bắp non. Tuy nhiên, nếu đi chỉ hai người hoặc một mình thì chỉ cần ăn món nướng là bảo đảm vừa no.

Đồ nướng ở Sa Pa luôn biết cách hấp dẫn ánh nhìn của người lữ khách. Dù là khách Tây hay khách ta cũng không thể nào không dừng lại, hỏi giá và cuối cùng là lựa chọn món nướng mình thích rồi yên vị tại bàn đợi món nướng đem ra.

Gần như nơi nào ở thị trấn cũng đều bán món nướng. Đặc biệt trên hai con đường Mường Hoa và Cầu Mây, nơi trông giống một phố Tây giữa lòng Sa Pa, đi chừng vài trăm mét ra Nhà thờ Đá là khu hàng nướng chạy dài đến tận chân núi Hàm Rồng lôi kéo du khách hơn cả.