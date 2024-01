Đến nhà chị dâu cũ, tôi bất ngờ khi biết lý do anh chị ly hôn

5 năm trước, vợ chồng anh trai tôi ly hôn trong kinh ngạc của mọi người. Bởi chẳng ai nghĩ một cặp vợ chồng mẫu mực, thường có những cử chỉ quan tâm, yêu thương nhau lại lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân mới hơn 2 năm và chưa có con chung. Bố mẹ tôi ra sức can ngăn, tìm hiểu lý do nhưng không thành. Ông bà đành ngậm ngùi nhìn con trai, con dâu dắt nhau ra tòa ly dị trong hòa bình, không một tiếng cãi vã, cũng không ai biết rõ lý do.