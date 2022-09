Đến ngân hàng gửi tiền, bỗng dưng mắc nợ bảo hiểm

20 ngày sau, ông C. nhận được một bưu phẩm nhưng không mở ra xem vì nghĩ đó là sổ tiết kiệm. Đến tháng 6/2022, ông C. nhận được cuộc gọi nhắc đóng phí năm thứ hai theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của Công ty M.A; nếu không tiếp tục đóng 80 triệu đồng/năm thì sẽ mất toàn bộ 80 triệu đồng đã đóng trước đó.

“Nhân viên hỏi tôi có muốn tách nhỏ số tiền này thành gói 30 triệu đồng, 50 triệu đồng hay không. Tôi chỉ có 80 triệu đồng gửi tiết kiệm phòng thân lúc ốm đau nên không muốn tách ra. Sau đó, nhân viên hỏi tôi về cân nặng, chiều cao, công việc rồi yêu cầu tôi ký vào máy tính bảng. Tôi ít tiếp xúc công nghệ, mắt yếu nên kêu gì tôi ký nấy và cứ nghĩ là số tiền đó đã được gửi tiết kiệm vào ngân hàng” - ông C. kể.

Gửi đơn phản ánh đến Báo Phụ Nữ TPHCM, ông V.V.C. (TP.Hà Nội) cho biết, tháng 6/2021, ông đến phòng giao dịch của Ngân hàng M. để gửi tiết kiệm 80 triệu đồng. Ông được nhân viên ngân hàng tư vấn về “gói tiết kiệm tiền gửi tích lũy”. Để được hưởng lãi suất cao và các quyền lợi y tế đi kèm, ông C. phải duy trì số tiền gửi này trong vòng mười năm.

Ông C. đã làm đơn gửi đến ngân hàng và nhận được thư phúc đáp từ công ty bảo hiểm, tuy nhiên ông C. cho rằng, các nội dung mà ông khiếu nại chưa được giải quyết rõ. “Trong quá trình tư vấn, nhân viên chỉ nói với tôi về quyền lợi y tế, không nói rõ đây là hợp đồng mua BHNT, không nói gì về các điều khoản của hợp đồng, bao gồm việc sẽ mất trắng 80 triệu đồng nếu không đóng tiếp. Nhân viên ngân hàng đã đánh tráo khái niệm, khai khống thu nhập của tôi để làm hợp đồng BHNT. Tôi là tiểu thương bán trái cây ở chợ thì làm gì có mức thu nhập 1 tỷ đồng/năm”, ông C. bức xúc nói.

“Hiện nay, cơ sở pháp lý về hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính cần phải có văn bản chấn chỉnh việc các ngân hàng thương mại kinh doanh bảo hiểm theo phương thức trái pháp luật như trên”.



Luật sư Trương Hồng Điền

Trước đó, năm 2018, chị T.M.T.N. (ngụ Q.10, TPHCM) đến Ngân hàng T. chi nhánh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để gửi tiết kiệm 70 triệu đồng. Chị được nhân viên ngân hàng tư vấn về “gói tiết kiệm mới”, lãi suất cao và được tặng kèm quyền lợi bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm M. Thấy nhiều ưu đãi hấp dẫn, chị N. đồng ý tham gia. Nhân viên trên dặn: “Nếu nhân viên Công ty Bảo hiểm M. gọi điện hỏi đã được tư vấn quyền lợi tặng kèm bảo hiểm hay chưa thì chị cứ xác nhận là có”.

Chị N. cũng không lật sổ ra xem vì nghĩ đó là sản phẩm bảo hiểm tặng kèm. Một năm sau, nhận được cuộc gọi nhắc đóng phí duy trì bảo hiểm, chị N. bèn liên hệ với tư vấn viên ở Ngân hàng T. thì được giải thích: “Sổ tiết kiệm đó cần đóng thêm vào 10 triệu đồng để vừa tiết kiệm mà vẫn được tặng kèm quyền lợi bảo hiểm” (thực tế, khi đóng tiền ở mức này thì quyền lợi y tế không còn nữa). Chị N. tiếp tục đóng tiền mà vẫn nghĩ rằng mình đang gửi tiết kiệm. Mãi sau này, nghe bạn bè nói, chị N. mới biết mình đã tham gia BHNT.

Chị N. phân tích: “Nhân viên ngân hàng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về bảo hiểm của khách để lừa khách ký hồ sơ, tự ý tạo lập thông tin khách hàng để giao kết hợp đồng, tự ý điền thông tin trong bản phân tích nhu cầu của khách. Thời điểm đó, tôi chỉ là một nhân viên spa, thu nhập 5 triệu đồng/tháng, gia đình có sổ hộ nghèo nhưng nhân viên ngân hàng tự ý kê khống tôi kinh doanh bách hóa tổng hợp, thu nhập 600 triệu đồng/năm, chi phí điện nước là 81 triệu đồng/năm, chi phí sinh hoạt khác là 6 triệu đồng/năm để phù hợp với quy định người tham gia bảo hiểm đóng từ 15-20% thu nhập hằng tháng. Không ai có thu nhập 5 triệu đồng/tháng mà dám mua hợp đồng bảo hiểm trị giá 70 triệu đồng/năm. Nếu tôi có ý định mua BHNT thì tại sao đến nay, trong hợp đồng vẫn chưa có thông tin của người thụ hưởng?”.