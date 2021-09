Đến Mỹ khám phá 12 "kỳ quan đá" ngoạn mục hiếm có

Garden of the Gods, Colorado

Khi đến đây, bạn hãy leo lên đỉnh Inferno Cone để có tầm nhìn tuyệt đẹp, khám phá đường mòn Caves dài gần 1 km để đi qua các ống dung nham hoặc men theo đường mòn North Crater Flow. Craters of the Moon còn là khu bảo tồn bầu trời đêm duy nhất của Mỹ, nơi bạn có thể ngắm nhìn dải Ngân hà tuyệt đẹp vào những đêm quang đãng.

Khu bảo tồn quốc gia Craters of the Moon có diện tích 1.600 km2, bề mặt địa chất có niên đại khoảng 2.000 đến 15.000 năm tuổi. Khu vực này khá đa dạng về địa chất, như các ngọn đồi hình nón, sông dung nham, ống dung nham, nón phun trào, hóa thạch và vô vàn các lớp dung nham.

Craters of the Moon, Idaho

Cách không xa tuyến đường Needles, một con đường mòn đi bộ dài 3,8 km sẽ đưa bạn vào giữa những ngọn tháp đá granit cao vút. Bạn nên mang theo bữa ăn nhẹ để chinh phục chuyến đi bộ đường dài và quan sát động vật hoang dã. Thêm vào đó, một tuyến đi bộ 12 km lên đỉnh Black Elk sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của nơi đây.

Devils Tower, Wyoming

Devils Tower hay "Tháp Quỷ" là bối cảnh cho bộ phim viễn tưởng nổi tiếng "Close Encounters of the Third Kind". Kỳ quan này được tạo thành từ một loại đá núi lửa là phonolit, hình lục giác và cao gần 300 m.

Đường mòn Tower dài 2 km bao quanh tháp và 4 con đường mòn khác mang đến cho du khách cái nhìn độc đáo về cấu trúc đá của ngọn tháp này. Nếu đến thăm nơi đây vào mùa hè, bạn sẽ nhìn thấy những người leo núi gan dạ đang cố gắng chinh phục các bức tường thẳng đứng của tháp đá.

Hồ Mono, California

Hồ Mono là nơi cực kỳ độc đáo. Là một trong những hồ nước lâu đời nhất trên lục địa, Mono không có cửa thoát nước, nước hồ mặn hơn đại dương và đầy những tháp tufa. Tháp tufa là những ngọn tháp canxi cacbonat rắn được tạo thành nơi các dòng nước ngọt gặp nước kiềm của hồ.

Bạn có thể chèo thuyền kayak, lướt ca-nô ở bãi biển Navy Beach, đi dạo ở khu vực South Tufa để chiêm ngưỡng và chụp ảnh những ngọn tháp độc đáo. Du khách có thể nằm thư giãn trên bãi biển, chờ xem các loài chim săn mồi trên hồ hoặc thử cảm giác thả trôi bồng bềnh vì nước hồ này rất mặn.

Vách đá Paria Canyon-Vermillion, Utah và Arizona

Khu vực này giống một mê cung hoang sơ rộng lớn, gồm các hẻm núi, vách đá, sa mạc và cao nguyên chưa có sự tác động của con người. Nơi đây là thiên đường cho các cuộc phiêu lưu, những vị khách bộ hành, cắm trại và nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ cần giấy phép để đi bộ đường dài trong ngày hoặc lưu lại qua đêm ở Paria Canyon-Vermillion và hẻm núi Buckskin Gulch. Chỉ có 20 giấy phép được cấp mỗi ngày và thường phải đặt trước 4 tháng./.