Đến lượt Hàn Quốc giáng đòn lên các gã khổng lồ công nghệ

Theo Bloomberg, các doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc đang than thở rằng họ phải chịu nhiều ảnh hưởng khi mức lương tối thiểu tăng cao. Hoạt động kinh doanh của những công ty này cũng bị tác động vì các biện pháp giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch bệnh.

Với sức ép từ phía dư luận, các cơ quan quản lý của Hàn Quốc đang siết chặt kiểm soát đối với những tập đoàn công nghệ lớn. Coupang - tập đoàn được mệnh danh là "Amazon của Hàn Quốc" - được định giá 100 tỷ USD vào ngày đầu phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Hồi tháng 8, công ty đã bị phạt 3,3 tỷ won ( 2,8 triệu USD ) vì cáo buộc thực hiện "những giao dịch không công bằng". Theo đó, Coupang đã tạo áp lực buộc các chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp địa phương phải tăng giá bán sản phẩm trên những nền tảng đối thủ.

Các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc phát triển thần tốc trong đại dịch. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Siết chặt kiểm soát

Ông Kang Han-seung, Giám đốc điều hành Coupang, và ông Brian Kim, tỷ phú sáng lập ứng dụng nhắn tin lớn nhất Hàn Quốc Kakao, đã bị triệu tập tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc. Coupang cho biết sẽ đệ đơn kiện khoản tiền phạt chống độc quyền.

Cuộc trấn áp của chính quyền Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở các công ty Hàn Quốc. Mới đây, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên áp đặt những hạn chế đối với các cửa hàng ứng dụng sinh lời do Apple Inc. và Alphabet Inc. của Google điều hành.