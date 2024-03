Đến lượt đất nền bước vào chu kỳ mới

Bên cạnh đó, thị trường hiện không có nhiều sản phẩm để xuống tiền. Phân khúc căn hộ “tắc” dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại cao. Trong khi đó, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, khả năng sinh lợi tốt và quan trọng nhất là hiện tại giá đất nền vẫn đang rất “mềm” so với 2-3 năm trước đó.

Đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành.

Không còn hiện tượng “sốt đất”

Dưới góc độ chuyên gia, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ tư vấn & Phát triển dự án DKRA Group khuyến cáo người mua cần lưu ý 3 điều khi tham gia thị trường đất nền.

Thứ nhất, cần ưu tiên những khoản đầu tư trung và dài hạn, nhà đầu tư phải có chiến lược bài bản mới có thể đảm bảo lợi nhuận như kỳ vọng, không nên bỏ tiền theo kiểu “lướt sóng” vì quá mạo hiểm.