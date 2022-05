Đến lượt chồng Trang Trần gọi con gái là 'người tình kiếp trước'

Vừa qua, Cao Thái Hà trở thành tâm điểm bàn tán khi đoạn clip cô tâm sự về bố nửa năm trước lan truyền rộng.

Nữ diễn viên nói: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy.

Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Clip: Cao Thái Hà mong kiếp sau được kết duyên vợ chồng với bố (Nguồn: Startalk).

Phát ngôn về bố của Cao Thái Hà vấp phải phản ứng mạnh từ khán giả. Số đông cho rằng suy nghĩ, ngôn từ của nữ diễn viên đi quá giới hạn và dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích cô.

Trước sự công kích, Cao Thái Hà đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời cũng giải thích rõ về việc này.