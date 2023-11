Đến lúc nhắc nhau thắt dây an toàn khi đi xe khách

"Nghị định 100 đã có chế tài xử phạt cả người điều khiển phương tiện và hành khách không thắt dây an toàn. Hệ thống camera trên xe cũng góp phần giám sát. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người dân", Thượng tá Công chia sẻ.

Một vấn đề đặt ra là nhiều hành khách khi sử dụng xe khách, xe hợp đồng... vẫn còn lơ là trong việc thắt dây an toàn. Điều này dường như chỉ được thực hiện nghiêm túc trên máy bay, khi tiếp viên hàng không đi đến từng hàng ghế và bắt buộc khách phải cài dây an toàn trước khi khởi hành.

Nhìn cận cảnh chiếc xe 16 chỗ bị xé toạc sau vụ va chạm, có thể thấy những người đã thắt dây an toàn cũng khó tránh được chấn thương. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định mức độ chấn thương khi thắt dây chắc chắn sẽ được giảm thiểu so với không thắt dây.

Nhân viên nhà xe phải có trách nhiệm nhắc nhở, đảm bảo hành khách thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Bản thân phương tiện cũng phải được kiểm định thường xuyên, đảm bảo có đầy đủ dây an toàn và dây an toàn phải phát huy tác dụng trong thực tế.

Đồng quan điểm với Thượng tá Phạm Việt Công, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết quy định đã nêu rõ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Nhà chức trách yêu cầu phải có hệ thống camera trên khoang khách cũng nhằm giám sát việc chấp hành quy định này.

"Tuy nhiên, không phải tất cả chuyến xe đều thực hiện nghiêm chỉnh việc này", ông Quyền nhận định.

Hiện nay, nhiều loại ô tô con đã được trang bị đủ túi khí tại từng ghế ngồi. Tuy nhiên, thiết bị này không được trang bị cho xe khách. Do đó, sợi dây an toàn cài ngang bụng là "bùa hộ mệnh" duy nhất cho hành khách trong tình huống xảy ra va chạm.