Đến lễ hội tâm linh lớn bậc nhất miền Tây, đi đâu, ăn gì?

Bà con đang may áo Bà. Ảnh: Minh Trang

Trước đó, vào ngày 15/4 âm lịch, Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam đã tổ chức chương trình may áo bà, đây là dịp bà con tề tựu về Miếu để cắt, may những bộ trang phục cho Bà và Cô, Cậu để mặc trong suốt một năm. Công tác chuẩn bị trang phục chỉ diễn ra vào một ngày duy nhất của năm, kéo dài từ 6 giờ đến 18 giờ với hơn 100 người đến tham gia và hoàn thành gần 300 bộ trang phục. Đây là chương trình mở đầu cho công tác chuẩn bị Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Song song đó, kế hoạch phục vụ cơm chay miễn phí cho du khách vào ngày 15 âm lịch hàng tháng vẫn tiếp tục thực hiện.

Đi lễ hội, du khách cũng thường vào chùa Tây An cúng cầu an. Từ Châu Đốc đi vào núi Sam, đến ngã ba Đầu Bờ sẽ thấy một ngôi chùa sừng sững hiện ra bên chân núi, đó là Tây An tự.

Chùa Tây An do Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn (tên thật là Doãn Ôn) xây dựng năm 1847. Qua nhiều đợt trùng tu, chùa trở thành một kiến trúc độc đáo của khu vực núi Sam, đã được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Một điểm khác là Lăng Thoại Ngọc Hầu, nằm bên chân núi mặt nhìn ra đường, lưng quay về vách đá, tọa lạc trên thềm cao với 9 bậc thang xây bằng đá ong. Một loại đá phải vận chuyển bằng ghe chèo từ Biên Hòa qua nhiều sông rạch rồi rẽ vào kinh Vĩnh Tế về núi Sam. Chỗ ghe neo lại để lên đá còn mang địa danh Nhà Neo, chỗ chất đá để xây dựng dần gọi là Bến Vựa.