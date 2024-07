Đến Đồng Đò chữa lành, thỏa sức cắm trại, chèo thuyền, sống ảo

Khu cắm trại xanh mướt và thoáng

Bãi cắm trại được xây dựng theo mô hình homestay, khu vực này sở hữu bãi cỏ rộng rãi sát mặt nước cùng đầy đủ tiện nghi. Du khách có thể tận hưởng dịch vụ cho thuê đồ picnic để trải nghiệm chuyến du lịch hồ Đồng Đò cắm trại trọn vẹn hơn. Giá vé tại đây là 50 – 100.000 đồng/người/ngày.

Bãi tự do nằm ven hồ. Các bãi tự do mang đến không gian tự do, phóng khoáng cho du khách. Tuy nhiên, khu vực này không có nhà vệ sinh, điện nước và các tiện ích khác. Du khách cần lưu ý về vấn đề vệ sinh môi trường khi lựa chọn đi hồ Đồng Đò Sóc Sơn cắm trại tại đây.

Mùa hè Đồng Đò xanh mướt bởi cây cối.