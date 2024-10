Đến cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng tương lai, tôi muốn hủy hôn khi nhìn vào một bức ảnh trong phòng thờ

Khi biết rõ người trong bức ảnh thờ là ai, tôi sốc nặng chỉ muốn hủy hôn với người bạn trai gia thế. Tôi chuẩn bị kết hôn với người bạn trai hơn tôi 9 tuổi, chuẩn "soái ca" vừa đẹp trai, lại kiếm tiền giỏi, nhà gia thế. Nhiều lúc tự mình cũng thấy bất ngờ về cuộc đời, sao lại may mắn đến vậy. Tôi có công việc như ý, lại có bạn trai tuyệt vời. Trước giờ tôi chưa yêu ai, mặc cho những lời tán tỉnh, để đến bây giờ có người trong mơ của cuộc đời mình. Khi đồng ý lời yêu, tôi đã mong muốn có cuộc sống tương lai dài lâu bên bạn trai của mình. Dù tôi và bạn trai cách biệt về tuổi tác, nhưng suy nghĩ tương đồng, nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi đã có một mối tình lãng mạn, hàng ngày gặp nhau, cùng đi ăn, tận hưởng ở những nơi sang trọng. Ai cũng nói tôi số sướng, đúng là xinh xắn, cao ráo có người giàu có đến tán tỉnh, yêu đương. Tôi thì coi đó là duyên số, biết bao chàng trai lãng mạn, thật lòng nhưng tôi không rung động. Để bây giờ mới gặp được người của đời mình. Cho đến khi bạn trai ngỏ lời cầu hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc, không chút do dự mà đồng ý ngay. Coi nhau như là vợ chồng tương lai, tôi được anh ấy dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi choáng váng trước cơ ngơi nhà chồng tương lai giàu có. Trước đây có vài lần bạn trai đưa tôi qua nhà, hoặc về nhà trong ít phút rồi đi luôn. Bây giờ mới vào thăm chính thức, gặp gỡ bố mẹ của anh ấy, cũng là bố mẹ chồng tương lai của mình. Sốc nặng khi biết chuyện quá khứ của chồng tương lai giàu có. Ảnh minh họa Được bố mẹ đẻ của tôi cho phép, giờ đây đến lượt bố mẹ của bạn trai đồng ý cho hôn lễ, cả hai chúng tôi vui mừng. Tôi như lâng lâng hạnh phúc vì sắp cưới được người chồng tài giỏi, lại gia đình giàu có. Đúng là một bước lên mây, cả đời không phải suy nghĩ gì về chuyện tiền nong. Bạn trai tôi yêu thương, chiều chuộng như vậy, sau này về chung một nhà, chắc tôi còn được cưng chiều nhiều hơn. Trong lúc chồng tương lai và bố mẹ anh ấy bàn chuyện làm ăn, tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn uống. Lúc nói chuyện vui vẻ với cô giúp việc, cô ấy ngỏ ý muốn đưa tôi đi tham quan hết căn biệt thự đồ sộ của nhà chồng tương lai. Quả nhiên, thứ gì cũng đắt giá, tôi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tới gian phòng thờ, tôi thấy có hình thờ của người phụ nữ trẻ, khá xinh đẹp nên có phần chú ý. Thấy vậy, cô giúp việc liền kể đó là người vợ quá cố của bạn trai tôi. Hai người cưới nhau được 3 năm thì không may người vợ đó qua đời. Cô giúp việc thật thà kể, khi người vợ trước còn sống, hai người dù rất yêu nhau để cưới nhau, nhưng cũng hay xảy ra cãi vã, có lần cô giúp việc chứng kiến cô ấy bị chồng đánh, dọa đuổi ra khỏi nhà… Tôi nghe xong mà choáng váng, chuyện chồng từng có một đời vợ bây giờ tôi mới biết. Suốt cả năm trời yêu nhau, anh ấy chưa hề hé lộ bất cứ một điều gì về người yêu cũ hay là vợ cũ. Tự dưng tôi thấy sợ, sợ rằng mình sau này kết hôn xong cũng không được chồng yêu thương nữa. Chồng đã cố tình giấu những chuyện quá khứ mà đáng lẽ phải phải chia sẻ thật với tôi chứ không để đến bây giờ, sắp cưới nhau rồi mà tôi mới biết mình sẽ là người vợ thứ hai. Quá thất vọng về chồng tương lai, mọi thứ như sụp đổ đối với tôi. Tự dưng bao nhiêu hào hứng về đám cưới đã tan biến, thay vào đó là lo sợ. Tôi không còn muốn kết hôn nữa, thậm chí là chia tay người mà tôi yêu thương, tin tưởng trong thời gian qua. Tôi muốn hủy hôn, chia tay nhưng chưa biết phải làm gì vào lúc này. Tôi có nên chấp nhận quá khứ của anh ấy để được làm dâu nhà gia thế hay là thẳng thắn nói lời hủy hôn? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội