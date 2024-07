Đèn báo nhớt ô tô sáng cảnh báo điều gì?

Trường hợp áp suất nhớt yếu là do dầu nhớt ô tô không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn. Một số lý do có thể kể đến như: loại nhớt không phù hợp, chảo nhớt bị hư hỏng.

Trường hợp dùng không đúng loại nhớt thường xảy ra ở nơi có hai mùa nóng lạnh rõ rệt. Khi nhiệt độ ngoài trời cao nên dùng số nhớt cao, nhiệt độ thấp dùng chỉ số nhớt thấp. Nghĩa là mùa hè xe dùng nhớt đặc độ Vicosity cao (10W - 30) thì mùa lạnh phải đổi sang 5W-30 mới thích hợp.

Trường hợp chảo nhớt bị hư hỏng, nguyên nhân có thể là do máy bơm gặp trục trặc khiến nó không thể hút nhớt lên. Hoặc cũng có thể do màng lọc bị vướng nhiều bụi bẩn, cặn bùn khiến nhớt không thể lưu thông được. Khi đó, bạn cần xả nhớt, gỡ chảo ra và kiểm tra nguyên nhân thực tế do chảo hay do máy bơm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cảm biến áp suất hư

Nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng làm sáng đèn báo nhớt trên bảng đồng hồ là hư hỏng cảm biến. Thông thường, cảm biến áp suất nhớt được gắn bên thân động cơ và thường xuyên tiếp xúc với nhiều cặn bẩn trong nhớt hay nhiệt độ cao nên sẽ có thể xảy ra hư hỏng.

Tuy nhiên, đôi khi mạch điện đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ có vấn đề.

