Đêm nhạc sinh nhật của Mỹ Tâm tràn ngập cảm xúc và điều mới lạ

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm cũng nhận được hàng loạt món quà chúc mừng sinh nhật đặc biệt từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Trong đó, sự xuất hiện của nam ca sĩ Wowy khiến cô không khỏi bất ngờ. Do không có sự chuẩn bị trước nên cô và nam ca sĩ chỉ có thể gửi tặng khán giả một sáng tác mà Wowy viết tặng cô trong liveshow Tri Âm mang tên Love You To The Moon And Back.

Món quà làm Mỹ Tâm nghẹn ngào chính là những chiếc clip quay lại lời chúc của người thân trong gia đình, người hâm mộ từ khắp nơi bí mật gửi về cho ekip.