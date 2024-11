Đêm nay, Việt Nam đón cực đại trận mưa sao băng bất ổn nhất

Từ đầu năm đến nay, Tael Two Partners Ltd - cổ đông lớn của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu Vinasun. Từ ngày 15/11 - 13/12, Tael Two Partners Ltd đăng ký bán 6.441.110 cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ Vinasun.