Đêm nay miền Bắc có mưa rào và dông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, từ chiều và đêm 28/12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Về thời tiết trên biển, từ trưa và chiều ngày 28/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, riêng Vịnh Bắc Bộ 2-3,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.