Đêm Giáng sinh đặc biệt chưa từng thấy giữa mùa dịch Covid-19 ở Hà Nội

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không khí Giáng sinh năm nay tại Hà Nội thực sự khác biệt so với những năm trước đây. 19h tối, khu vực phố Nhà Thờ vắng vẻ do cấm đường để không cho đông người tập trung quanh Nhà thờ Lớn, chỉ lác đác một số giáo dân có giấy mời được vào bên trong làm lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

20h tối, phố Hàng Mã không bóng người qua lại do các quy định cấm để phòng dịch Covid-19 của quận Hoàn Kiếm và TP Hà Nội (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Phố Hàng Ngang - Hàng Đào vắng xe cộ qua lại, khung cảnh khác biệt hoàn toàn những dịp lễ Giáng sinh nhiều năm trước đây (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).