DeChambeau và Cantlay dẫn đầu BMW Championship

Từ những cú đánh ghi điểm eagle đến những pha hỏng khó tin, đó là hình ảnh mà Bryson DeChambeau thể hiện trong ngày 3 BMW Championship.

Được chú ý trên sân Caves Vallye, nhưng DeChambeau không đạt được phong độ tốt nhất.

Trong ngày thi đấu thứ hai, DeChambeau lập kỳ tích cá nhân với 60 gậy.