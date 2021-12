Đề xuất "xử nhanh" các vụ thi hành án kinh doanh thương mại tồn đọng

Your browser does not support the audio element.

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hoạt động thi hành án dân sự nói chung, thi hành án kinh doanh thương mại nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực thi công lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết quả thi hành án xong về việc, về tiền loại án này ngày càng cao; qua đó kịp thời giải phóng các nguồn lực kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.