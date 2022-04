Đề xuất xây dựng sân bay, bến cảng, đường cao tốc thông minh

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh: ACV).

Bộ GTVT xây dựng hệ thống thu phí tự động không dừng (ITS, ETC) đồng bộ đối với đường bộ cao tốc, các tuyến quốc lộ chính yếu trên các hành lang vận tải lớn. Cùng với đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hệ thống ITS, hệ thống quản lý điều hành bay, hệ thống điều phối và giám sát giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

"Mô hình cảng hàng không, sân bay thông minh sẽ được xây dựng cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất; cảng biển xanh, thông minh cho cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM; nhà ga thông minh cho đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam" - tờ trình của Bộ GTVT nêu rõ.

Đối với quản lý khai thác, bảo trì, Bộ GTVT sẽ xây dựng trung tâm giao thông thông minh quốc gia thống nhất toàn quốc, tích hợp và kết nối hệ thống ITS trên đường bộ cao tốc, quốc lộ chính yếu và ITS giao thông đô thị tại các thành phố lớn.