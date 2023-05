Đề xuất tự động giãn đăng kiểm cho xe gia đình từ đầu tháng 6

"Quy định này phải thực hiện để loại trừ các trường hợp phương tiện đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, bị từ chối bồi thường hoặc đã bị cơ quan chức năng xử lý do lỗi phương tiện đã hết hạn kiểm định. Nếu quy định này không được loại trừ thì sẽ không thể thực hiện được vì xung đột với các quy định pháp luật khác. Trong khi đây là giải pháp tình thế cần phải giải quyết ngay cho đại đa số người dân, tránh thiệt hại không đáng có cho xã hội", lãnh đạo Cục Đăng kiểm khẳng định.

Ví dụ, quy định này có hiệu lực từ tháng 6/2023 thì chỉ áp dụng hết tháng 6/2024. Như vậy, thời hạn tiếp tục sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 31/12/2024.

Nguyên do theo Cục Đăng kiểm Việt Nam do đây chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng ùn tắc phương tiện kiểm định tại các TTĐK hiện tại nên không cần thiết kéo dài thời gian dài và gây khó khăn cho cơ quan Công an, Thanh tra, bảo hiểm...

Hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của phương tiện được áp dụng chu kỳ kiểm định mới được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ kiểm định mới. Thời điểm xác định được tính từ ngày quy định này có hiệu lực.

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian giải quyết được hết tình trạng ùn tắc là khoảng hơn 1 tháng tính từ thời điểm áp dụng. Giải pháp này cũng đảm bảo cho hệ thống kiểm định xe cơ giới không xảy ra tình trạng ùn tắc tái diễn như hiện nay.

Ngoài ra, quy định mới sẽ tạo điều kiện cho các trung tâm đăng kiểm tập trung nhân lực, cơ sở vật chất và thời gian để kiểm định cho các loại phương tiện kinh doanh vận tải khác và các phương tiện quá hạn đăng kiểm. Việc cấp Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định sẽ đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông và không phải đến trung tâm đăng kiểm.