Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe người vi phạm giao thông

Đây là một trong những nội dung trong trình dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi Quốc hội, do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thay mặt Chính phủ, ký.

Dự án luật này được tách từ Luật Giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (10/2020). Khi ấy, do còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt liên quan đến việc phân công nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Bộ GTVT tiếp tục quản lý về đào tạo, sát hạch và cấp GPLX

Giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, liên quan tới quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ cho biết có 2 nhóm ý kiến.