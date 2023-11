Đề xuất trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi cùng hàng ghế tài xế ô tô con

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được tách một phần từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực.

Tại Điều 9 dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô con khi tham gia giao thông. Ngoài ra, trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Theo Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong những năm qua tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản, vững chắc, còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông.