Đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế sau 13 năm

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập. Một cán bộ y tế đang khám sức khỏe cho người dân. Ảnh minh họa: Thùy Linh Theo Bộ Y tế, Nghị định 56/2011/NĐ-CP về phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế công lập đã góp phần nâng cao thu nhập, tuy nhiên, sau hơn 13 năm, những biến động về mô hình bệnh tật, dịch bệnh mới nổi và tỉ lệ bệnh không lây nhiễm gia tăng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phù hợp. Dự thảo Nghị định sẽ áp dụng với cả viên chức và người lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP, trong đó, mỗi người chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất, dù được phân công nhiều công việc khác nhau. Theo dự thảo, mức phụ cấp 70% áp dụng đối với các đối tượng sau: Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: - Xét nghiệm, khám và điều trị, chăm sóc người mắc bệnh phong, lao, tâm thần, HIV/AIDS, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; - Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý. - Người làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III. Viên chức có trình độ chuyên môn là bác sĩ thường xuyên, trực tiếp công tác tại trạm y tế các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức: - Khám, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm (không thuộc điểm 1 nêu trên); cấp cứu và vận chuyển cấp cứu 115. - Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; - Kiểm dịch y tế biên giới; - Xạ trị, hóa trị, sinh học phân tử, y học hạt nhân. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, nhi, chống độc, bỏng, da liễu. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức: - Xét nghiệm; khám bệnh; chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt trừ các trường hợp hưởng mức phụ cấp 70%, 60%, 50% nêu trên. - Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. - Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. - Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y. - Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế được hưởng không quá 30%. Dự thảo nêu rõ, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung, viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 30% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng hưởng. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế như sau: Thời gian viên chức được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài từ 1 tháng trở lên; thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.