Đề xuất phân luồng ô tô khách, xe tải nặng theo giờ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chung quan điểm này, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông Quảng Trị cũng lo ngại xe tải lưu thông trở lại trên Quốc lộ 1, chạy xuyên qua TP Đông Hà do chưa có tuyến tránh sẽ gia tăng tai nạn giao thông. Lý do là bởi các xe khách liên tỉnh nếu đi trên Quốc lộ 1 đồng nghĩa phải đi qua trung tâm thành phố sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, nhất là vào khung giờ cao điểm, trời mưa, ban đêm, tầm nhìn hạn chế…

Chung đề xuất này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tại cuộc họp do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hôm 27/3 cũng đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu phân luồng theo khung giờ, chủng loại phương tiện. Ví dụ giảm thời gian chạy ban đêm do không đảm bảo an toàn, thời gian vừa qua hầu hết các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, phương án này nhằm đảm bảo hài hoà tránh trường hợp tập trung quá nhiều phương tiện vào Quốc lộ 1.

Trước những ý kiến trên, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc phân luồng theo giờ rất khó thực hiện. Bởi thông thường việc phân luồng theo giờ chỉ thực hiện tại đường đô thị, với đoạn đường ngắn. Trong khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài cả tuyến lên tới 98km nên rất khó.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98km được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022. Dự án trong giai đoạn phân kỳ khai thác với vận tốc tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h. Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, nhất là 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mới đây làm 5 người chết.