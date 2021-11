Đề xuất nới thời gian sở hữu BĐS cho người nước ngoài, hút giới siêu giàu

Your browser does not support the audio element.

Làm sao để hút giới siêu giàu?

Tại hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam" diễn ra hôm nay (16/11), chuyên gia bàn luận sôi nổi về những nút thắt trong lĩnh vực này cũng như hướng gỡ.

TS. Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam cho rằng, lĩnh vực bất động sản du lịch đang gặp rất nhiều vấn đề. Không chỉ bất động sản du lịch, lĩnh vực du lịch cũng đang đối mặt với cả "núi" vấn đề.

TS. Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (Ảnh: BTC).

Ông Nam kể, cách đây vài năm, ông có tham gia vào việc góp ý sửa đổi chính sách đối với condotel. Tuy nhiên, Việt Nam không dùng từ tiếng Anh nên gọi nó là sản phẩm của dịch vụ lưu trú.

Đến năm 2019, ông Nam cho biết cũng đã có một số kiến nghị nhưng vấn đề về định danh cho sản phẩm này vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, cuộc sống vẫn đang diễn ra, hàng tỷ USD vẫn được đổ về thị trường condotel nhưng hành lang pháp lý vẫn chưa rõ ràng.