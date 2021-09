Đề xuất mức hỗ trợ 1 triệu đồng với hơn 7,5 triệu người ở TP.HCM

Bên cạnh đó, TP cũng có khoảng 450.000 người đang lưu trú bị mất việc làm, không còn thu nhập cần hỗ trợ kịp thời.

Trong ảnh là người dân phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức nhận tiền gói hỗ trợ thứ 2 (Ảnh: Hồ Văn)

Do đó, Sở LĐ-TB&XH đề xuất UBND TP cho chủ trương triển khai gói hỗ trợ đợt 3.



Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ gồm thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn; người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú); người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (cha/mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt trên địa bàn TP và người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn…



Dự kiến, có khoảng 7,5 triệu người cần được hỗ trợ, với kinh phí khoảng 7.546 tỷ đồng. Mức hỗ trợ dự kiến 1 triệu đồng/người/lần; phương án hỗ trợ chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có yêu cầu.



Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND TP giao UBND xã, phường, thị trấn thành lập tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại khu phố, ấp để kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí; xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, tổ chức họp xét trong tổ công tác bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.



UBND quận, huyện và TP Thủ Đức phê duyệt danh sách và chỉ đạo xã, phường, thị trấn chi hỗ trợ theo quy định.



Để thực hiện gói hỗ trợ kịp thời, chặt chẽ, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị UBND TP trình HĐND TP thông qua gói bổ sung chính sách hỗ trợ trong kỳ họp gần nhất.



Trước đó, ngày 13/9, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cho biết, TP quyết định kéo dài giãn cách xã hội thêm hai tuần thì vấn đề an sinh xã hội cần được tập trung thực hiện. Theo đó, ông cho biết TP sẽ tiến hành triển khai thực hiện gói hỗ trợ bằng tiền thứ 3, để người dân an tâm thực hiện chính sách giãn cách mà TP đưa ra.