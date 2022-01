Đề xuất làm 756 km đường cao tốc với tổng vốn đầu tư gần 147.000 tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã thay mặt Chính phủ trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo ông Thể, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

"Với vai trò là trục huyết mạch, cần sớm hoàn thành để tạo động lực, sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia", ông Thể nói và cho biết, tại các nghị quyết và kết luận của Trung ương đề ra mục tiêu "đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông".