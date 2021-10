Đề xuất hủy kết quả công ty trúng đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở không tổ chức cuộc họp trực tiếp với Công ty TNHH TM&DV T-S.Home. Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang gửi thông báo đến công ty này 2 lần.

Ngày 20/10, nguồn tin của VTC News cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề xuất UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới mà Công ty TNHH TM&DV T-S.Home trúng thầu với giá hơn 2.800 tỷ đồng.

Nội dung thông báo nêu cụ thể với mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá R là 1.951%, giá trúng đấu giá ước tính theo khối lượng mời đấu giá 2.372.500m3 được tạm tính số tiền trúng đấu giá là hơn 2800 tỷ.

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị Công ty TNHH TM&DV T-S.Home nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và phải nộp tiếp 90,55 tỷ đồng trước khi UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại Công ty TNHH TM&DV T-S.Home sẽ nộp trong 4 năm (mỗi năm phải nộp số tiền tạm tính là hơn 667 triệu đồng)

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty có văn bản phản hồi để trình UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Ngược lại, nếu Công ty có văn bản xác nhận không đồng ý nộp tiền trước khi cấp phép khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang sẽ đề xuất UBND tỉnh An Giang hủy kết quả đấu giá, hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Công ty.

Tuy nhiên, Công ty phải trả lại chi phí tổ chức đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang 330 triệu đồng. Như vậy số tiền hoàn trả (sau khi trừ chi phí đấu giá) cho công ty là hơn 747 triệu đồng.