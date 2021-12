Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho cả triệu lao động, quy mô 6.000 tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Chuyên gia đề xuất việc cho vay tái cấp vốn các tổ chức tín dụng để cho vay nhà ở (nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ…), quy mô 65.000 tỷ đồng (Ảnh: Đỗ Quân).

Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng một số chuyên gia vừa đưa đề xuất đáng chú ý liên quan đến gói hỗ trợ phục hồi tổng thể nền kinh tế.

Cụ thể gói hỗ trợ được đề xuất bao gồm cả tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội cùng các chính sách lên tới 843.845 tỷ đồng, chiếm 10,38% GDP (giá trị công bố).