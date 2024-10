Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, giảm nhiều hơn với 26 tỉnh thiệt hại do bão Yagi

VCCI cho rằng, áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho năm 2024 là hợp lý. Ngoài ra, cần giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão Yagi cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Trả lời Công văn của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi tham vấn doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra một số ý kiến. Đối với mức giảm tiền thuê đất chung trên cả nước, dự thảo đưa ra hai phương án về mức giảm thuế đất phải nộp của năm 2024 là 15% và 30%. Theo VCCI, chính sách giảm tiền thuê đất trong các năm từ 2020 đến 2023 đã mang lại tác động tích cực đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh khi chịu tác động của Covid. Mức giảm tiền thuê đất của năm trước là 30% và được đánh giá là hợp lý. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án 2, áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho năm 2024. Ngoài ra, VCCI còn đưa ra ý kiến về việc mức giảm tiền thuê đất cho cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão Yagi. VCCI nhận thấy, thiệt hại do cơn bão Yagi vừa qua đối với 26 địa phương miền Bắc là hết sức nặng nề. Các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố này đang rất cần được hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 143 trong đó yêu cầu nghiên cứu chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mức giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Chính sách sẽ giúp các doanh nghiệp tại các địa phương này có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và chuẩn bị phúc lợi cho người lao động cho dịp Tết sắp tới.