Đề xuất điều chỉnh phí sử dụng đường bộ với ô tô

Dự thảo đề xuất mức thu phí áp dụng cho ô tô (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an) chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 - 1.430.000 đồng/tháng.

Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 2 nhóm: Xe ô tô con mức 1.000.000 đồng/năm; xe tải, xe khách: 1.500.000 đồng/năm (phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của công an, quốc phòng do ngân sách nhà nước đảm bảo).

Về cách tính và thu phí, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nộp phí cho toàn bộ xe ô tô mình quản lý 1 lần/năm. Xe ô tô còn lại nộp theo chu kỳ đăng kiểm, theo năm dương lịch hoặc theo tháng đối với trường hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng trở lên.

Cơ quan nhà nước quản lý giao thông đường bộ được để lại 1,2% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Các trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thu phí để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước.