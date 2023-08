Đề xuất chuyển bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý: Lãnh đạo các bệnh viện nói gì?

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: SKĐS)

Khi đi khảo sát, tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 ở phía Nam và Tây Nguyên, ông Cơ nhận thấy toàn bộ khu vực này không có cơ sở y tế, bệnh viện chuyên ngành hồi sức tích cực. Do đó nếu không có các bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt, đầu ngành của Bộ Y tế chỉ đạo tuyến, sẽ khó cho công tác chỉ đạo tuyến cũng như công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các khu vực khó khăn.

Ông Cơ chia sẻ, trên thế giới, hầu hết các nước phát triển có nhiều bệnh viện tư, nhưng họ vẫn duy trì 20-30% bệnh viện công do Chính phủ trực tiếp quản lý để làm công tác an sinh xã hội. Do vậy việc giữ nguyên các bệnh viên tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế quản lý là hợp lý.

Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cũng phản đối đề xuất trên. Ông cho rằng, các bệnh viện trung ương đều là các cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vì vậy, nếu chuyển về trực thuộc Hà Nội, công tác đào tạo thực hành của các trường này sẽ bị ảnh hưởng.