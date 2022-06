Đề xuất chi 491 tỷ 'hồi sinh' cầu Tân Kỳ - Tân Quý sau khi dừng hợp đồng BOT

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo HĐND TP về đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân) theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư hơn 491,6 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách TP, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Mô phỏng thiết kế cầu Tân Kỳ- Tân Quý sau khi hoàn thành

Theo Sở GTVT, trước đó, dự án xây mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý được bổ sung vào dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc theo phụ lục hợp đồng được ký với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng - IDICO vào năm 2018. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sẽ thu phí tại trạm thu phí An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1.