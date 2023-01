Đề xuất Bộ Công an cho mở cửa trở lại trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng

Chiều 12/1, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Bộ Công an xin ý kiến về phương án giải tỏa ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Bộ Giao thông vận tải nhận định, thời gian vừa qua, Công an TPHCM, Công an Hà Nội và công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Bộ đã đình chỉ hoạt động nhiều trung tâm đăng kiểm, khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Giao thông khẳng định, đây là chuyên án quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả, thượng tôn pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.