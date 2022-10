Đề xuất bảo vệ Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Như vậy một hội nghị quốc tế có một trong số các đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 10 (hiện tại đối tượng cảnh vệ gồm 37 đồng chí, kể cả các lãnh đạo đã nghỉ hưu như Nguyên Tổng Bí thư, Nguyên Chủ tịch nước…) tham dự hoặc chủ trì hội nghị thì được xác định là "sự kiện đặc biệt quan trọng" và được áp dụng các biện pháp cảnh vệ quy định tại Điều 14 Luật Cảnh vệ.

Tuy nhiên, tại Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Bộ Công an nêu rõ, thực tế có nhiều hội nghị quốc tế, thành phần đại biểu cấp chuyên viên hoặc cấp vụ trở xuống (do yêu cầu đối ngoại có đối tượng cảnh vệ tham dự và theo Luật Cảnh vệ được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng) được áp dụng các biện pháp cảnh vệ dành cho đại biểu tương tự như khi triển khai bảo vệ Hội nghị cấp cao APEC, Hội nghị cấp cao ASEAN, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng…, điều này không phù hợp.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 10 như sau: "Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Nhà nước tổ chức; Đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; Hội nghị quốc tế do Nhà nước đăng cai tổ chức có đối tượng cảnh vệ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì hội nghị".

Tách biện pháp cảnh vệ ra khỏi chế độ cảnh vệ