Đề xuất bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trò chơi qua mạng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giai đoạn 2020 - 2025.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT như: cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; cung cấp trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng; báo chí; kinh doanh dịch vụ viễn thông; hoạt động của nhà xuất bản; kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì; kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm; dịch vụ bưu chính; công nghệ thông tin; khoa học và công nghệ; kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; Internet; sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Đề xuất bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử G1. Ảnh minh họa

Theo phương án đề xuất, sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục với dịch vụ trò chơi điện tử G1 như: thủ tục cấp giấy phép; cấp lại giấy phép; gia hạn giấy phép hay thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng…