Đề xuất 42 tỷ nâng cấp trạm BOT xa lộ Hà Nội để thu phí cả đường song hành

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP về việc đầu tư hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội thuộc Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) theo hình thức BOT.

Dự án này do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư.

Theo Sở GTVT TP, Trạm BOT xa lộ Hà Nội có 16 làn (mỗi hướng 8 làn). Hiện nhà đầu tư dự án là Công ty CII đã nâng cấp 8 làn thu phí thủ công thành làn thu phí ETC.

Ô tô ùn ứ qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai vào dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua

Mới đây, CII đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí ETC còn lại (12 làn). Trong đó, nhà đầu tư đề xuất 8 làn ETC còn lại trên tuyến chính và lắp đặt mới thêm 4 làn ETC trên đường song hành.