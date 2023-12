Đề xuất 3 tình huống cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 60 ngày.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo đó là Bộ Công an đề xuất những trường hợp công an nhân dân và một số lực lượng khác được quyền nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Cụ thể, người thi hành nhiệm vụ độc lập phải cảnh báo bằng hành động, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa (trừ xe của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, tổ chức quốc tế) để dừng phương tiện đó trong ba trường hợp:

Đối tượng điều khiển phương tiện tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác.