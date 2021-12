Để xây nhà trái phép bát nháo, nữ chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

Your browser does not support the audio element.

Tạm đình chỉ để xem xét trách nhiệm

Sáng 24/12, trao đổi PV Dân trí, ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - xác nhận, Chủ tịch UBND thành phố vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Loan - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất.

Buông lỏng quản lý vị Chủ tịch UBND phường Thành Nhất để xảy ra tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Loan bị đình chỉ công tác để cấp trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng nhưng không kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.