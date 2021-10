Để trở thành cô dâu tuyệt vời, bạn cần chuẩn bị trước 6 tháng

‎Tóc nhuộm sáng màu sẽ làm cho bạn có vẻ sáng sủa và khỏe mạnh hơn. Dùng sản phẩm chuyên dụng cho mái tóc 10 ngày trước khi diễn ra lễ cưới. Sản phẩm này sẽ làm cho tóc của bạn gọn gàng theo đúng phom. Bạn nên hỏi bạn bè về màu tóc bạn nên nhuộm, hoặc nên đến các tiệm làm tóc có danh tiếng và họ sẽ làm cho bạn có mái tóc hoàn hảo dành cho ngày trọng đại.

Make up kiểu người mẫu

Xu hướng năm nay về trang điểm sẽ quay về với sự quyến rũ rực rỡ như những chùm nho chín mọng của các người mẫu Hollywood. Với màu son đỏ rực, mái tóc lượn sóng to, lông mi cong và làn da mượt như nhung.

