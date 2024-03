Để thủng lưới khó hiểu, hai cầu thủ bị nghi bán độ

Nhiệt độ cao nhất tại Nghệ An dự báo ở mức 37 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ ngoài đường vào buổi trưa cảm nhận cao hơn 1-2 độ C. Nắng nóng đầu mùa khiến người dân cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.