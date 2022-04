Đề thi đánh giá năng lực vào các trường công an năm 2022 có gì cần lưu ý?

Ở phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai lĩnh vực là Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng thí sinh đăng ký khi sơ tuyển.

Môn Toán học có từ 3 - 5 câu với 40 điểm, trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Môn Ngữ văn gồm 2 câu với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12, trong đó câu 1 là đọc hiểu với 10 điểm; câu 2 làm văn với 30 điểm.

Thí sinh sẽ thi tại các học viện, trường đại học công an nhân dân theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển. Riêng các thí sinh ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường đại học công an nhân dân ở phía Bắc sẽ thi tại các trường đại học công an nhân dân ở phía Nam.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.